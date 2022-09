Brauchtum : Osterath grüßt König Georg

Meerbusch Auch wenn beim Osterather Schützenfest die Parade wegen Schlechtwetters ausfallen musste, genossen die Brauchtumsfreunde das erste Fest seit vier Jahren. Georg Bahners gelang der Königsschuss.

Das Schützenvolk ließ sich aber weder vom Regen noch von der kalten Witterung das Fest verdrießen. Schließlich öffneten sich die Pforten des Festzeltes dafür statt am frühen Abend schon um 16 Uhr. Und hier schlug ohnehin das Herz des Osterather Schützenwesens ein Wochenende lang ausgesprochen kraftvoll. Denn nach vier Jahren und einer Pandemie gab es für die rund 750 Schützen und 300 Musiker auch so genug zu erzählen und das bisherige Festtagstreiben lieferte auch so Gesprächsstoff satt.

Auch gestaltete sich dafür der Sonntagabend umso feierlicher, waren doch die übrigen Meerbuscher Vereine angerückt. Der neue HSB-Präsident Andreas Fucken führte charmant durch den Abend, während sein Vorgänger Christian Bommers nun endlich auch im Heimatort als Bürgermeister die Schützen begrüßen durfte. Dabei äußerte er seinen großen Stolz als Vater von Hofdame Lena. Aus großen, roten Thronsessel genossen Uwe I. und Manuela Schweitzer den glanzvollen und vor allem emotionalen Abend. So durchschritt der Monarch in seiner Thronrede von der tiefen Trauer um den 2019 plötzlich verstorbenen Minister Eric Scheffer bis hin zum Stolz auf die großartige Gemeinschaft der Osterather Schützen und seines Königshauses die Höhen und Tiefen seiner ungewöhnlichen 1461 Tage langen Regentschaft. Mit ebenso bewegter Stimme verkündete anschließend an den Großen Zapfenstreich General Andreas Hoppe seinen Rücktritt als Regimentskommandeur und übertrug die militärische Führung kommissarisch dem Rittmeister Dirk Stüttgen. Prädident Fucken zeichnete neben Hoppe außerdem Helmut Deutmarg, der nach einem halben Jahrhundert am Montag das Amt des Schießmeisters in jüngere Hände legte, und den ehemaligen Brudermeister Norbert Schöndeling mit dem Orden für besondere Verdienste aus. Auch wenn es landauf, landab immer schwieriger wird, Schausteller für die Dorfkirmes zu bekommen, konnte Osterath auch in dieser Hinsicht vor allem den jüngeren Festbesuchern noch einiges bieten. Für sie ist traditionell der Autoscooter Treffpunkt. Am Montag erfüllte allerdings vor allem Kinderlachen den Festplatz. Zur ersten „blaugelbe Stunde“ war für sie zwischen 13.30 und 14.30 Uhr jede Attraktion kostenfrei.