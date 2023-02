Bodenproben in Meerbusch Meerbuscher Boden wird untersucht

Als Grundlage dienen Proben, die an verschiedenen Stellen vor Ort genommen werden – so auch in den kommenden Wochen in Meerbusch. Dafür entnehmen die Experten mit einem kleinen Bohrkopf ein Bodenprofil, also einen Längsschnitt des Untergrunds, der die verschiedenen Schichten und Zusammensetzungen anzeigt. Bei dieser Arbeit sind die Mitglieder des Geologischen Dienstes auch berechtigt, für kleine Bohrungen Privatgrundstücke zu betreten. Die daraus gewonnenen Daten werden im Anschluss in die einschlägigen Fachinformationssysteme des Landesbetriebs eingearbeitet. Ausführliche Infomaterialien stellt der Landesdienst zur Verfügung unter www.gd.nrw.de.