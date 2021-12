Gastronomie in Meerbusch : 125 Rezepte aus Wald und Flur

Strümp Gastronom Johannes Siemes hat mit seinem Jagdfreund Ulrich Vomberg ein Kochbuch zum Thema Wild herausgegeben. Das Vorwort schreib Feinkost-Papst Ralf Bos.

„Es war schon immer mein Wunsch, ein Kochbuch zu schreiben. Dieser Traum ist nun in Erfüllung gegangen“, freut sich Johannes Siemes, Chef der Traditionsgaststätte „Strümper Hof“. Das Thema des Buches ist „Wild“, was in goldenen Lettern mit einem Geweih über dem „i“ auf dem Cover vermerkt ist. Das ist keine Überraschung, denn Siemens ist passionierter Jäger in der dritten Generation und überzeugter Wild-Gourmet. „Wild ist eine abwechslungsreiche Form der Ernährung. Sie ist kalorien- und cholesterienarm. Das Fleisch ist natürlich gewachsen“, zählt Siemens einige Vorzüge auf.