Besuch in Meerbusch : Generalkonsulin zu Gast im Rathaus

Bürgermeister Christian Bommers im Rathaus mit der Generalkonsulin der Türkei in Nordrhein-Westfalen, Aysegül Gökçen Karaarslan. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Büderich Die Diplomatin Aysegül Gökçen Karaarslan ist in ihrem Amtsbezirk für die Belange der rund 300.000 dort lebenden türkischen Staatsangehörigen zuständig. Nun hat sie Bürgermeister Christian Bommers zu einem ersten Gedankenaustausch getroffen.

(RP) Zu einem ersten Gedankenaustausch kam Bürgermeister Christian Bommers jetzt im Rathaus mit der Generalkonsulin der Türkei in Nordrhein-Westfalen, Aysegül Gökçen Karaarslan, zusammen. Karaarslan hat im Herbst 2019 ihr Amt im türkischen Generalkonsulat an der Willstätter Straße in Düsseldorf angetreten, damit residiert sie nur einen Steinwurf von der südlichen Meerbuscher Stadtgrenze entfernt.

Zuvor hatte die Diplomatin an den Botschaften in Bukarest und Abu Dhabi sowie in den Generalkonsulaten Aleppo und Deventer Erfahrungen sammeln können. Zuletzt war sie als Stellvertretende Generaldirektorin in der Abteilung für kulturelle Diplomatie tätig. In ihrem Amtsbezirk, der unter anderen die Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach und Oberhausen sowie die Kreise Neuss, Kleve und Viersen umfasst, ist die 52-Jährige für die Belange von rund 300.000 hier lebenden Landsleuten zuständig. „Eines unserer Hauptziele ist es, unser Land in Deutschland bestens zu repräsentieren und die Freundschaftsbrücke zwischen Deutschland und der Türkei weiter zu stärken“, erklärte Karaarslan im Gespräch mit Bommers.