Aktion der Büdericher Gemeinde : Tagesausflug mit der Weißen Flotte für geflüchtete Kinder

Meerbusch Die Gemeinden St. Mauritius und Heilig Geist haben als Abschluss einer Ferienaktion ein besonderes Erlebnis organisiert. Unterstützt wurden sie von der Stiftung Büderich, der Feuerwehr, Fähre und Weißer Flotte.

Pia-Sophie Schillings, Jugendreferentin in der katholischen Pfarrgemeinde St. Mauritius und Heilig Geist, hat mit der Stiftung Büderich als Abschluss eines sechstägigen Programms der Gemeinde für ukrainische Geflüchtete einen Ausflug mit der Fähre und dem Schiff nach Düsseldorf organisiert.

Vor der St. Mauritius-Kirche trafen sich die Teilnehmer, eingeladen waren Kinder aus der Ukraine gemeinsam mit ihren Müttern und Großmüttern. Empfangen wurde die Gruppe von einem vollbepackten Bollerwagen voller Picknick und Spielutensilien für einen frühsommerlichen Nachmittag am Rheinufer von Kaiserswerth. Zum ersten Programmpunkt am Rhein ging es mit der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Rheinfähre Schäfer, die den Betrieb zwischen Langst-Kierst und dem Düsseldorfer Stadtteil Kaiserswerth organisiert, beteiligte sich ebenfalls an der Aktion und setzte die Gruppe kostenfrei über den Rhein. In Kaiserswerth angekommen suchten sich die Teilnehmer gemeinsam mit den Organisatoren eine schöne Stelle und schlugen das Lager am Rheinufer auf.