Geflüchtete in Meerbusch „Wir stoßen hier an unsere Belastungsgrenze“

Die Lage bei der Versorgung von Geflüchteten in Meerbusch spitzt sich dramatisch zu. „Das ist das Thema, das uns am intensivsten beschäftigt“, erklärte Bürgermeister Christian Bommers in der Ratssitzung. „Wir haben Sorge, wie sich die Lage über den Winter entwickelt. Denn wir laufen in ein großes Problem, wenn wir nicht mehr wissen, wo wir die Schutzbedürftigen unterbringen können.“