Integration von Geflüchteten „Wir werden keinen ruhigen Alltag haben“

Im Kurs haben die Teilnehmer inzwischen gelernt, wie sie sich im Alltag zurechtfinden. Sie nutzen den ÖPNV, gehen zu Amts- und Arztterminen, haben ihre Kinder an den Meerbuscher Schulen angemeldet. Doch wirklich angekommen fühlen sich vor allem die Menschen aus der Ukraine größtenteils noch nicht, und werden es auch nicht. Denn das Wichtigste fehlt: Die Ehemänner, die Lebensgefährten, Väter und Freunde, die noch in der umkämpften Heimat sind. Eine Frau erzählt: „Ich habe inzwischen eine Arbeit als Köchin gefunden, und nebenbei muss ich die Rolle beider Elternteile ausfüllen. Ich spiele mit meinem Sohn Fußball, repariere sein Fahrrad. Das hat früher sein Vater gemacht, aber der ist noch in der Heimat. Ich vermisse meinen Mann und mein Land.“ Eine junge Frau, die mit ihrer Schwester, ihrer Großmutter und dem jungen Sohn inzwischen in einer eigenen Wohnung in Strümp lebt und digital Grundschulunterricht in der Ukraine gibt, formuliert es wie folgt: „Wir haben es gut hier, aber wir können kein schönes Leben führen, weil unsere Köpfe und Herzen noch in der Ukraine sind.“ Die Angst um die in der Heimat Zurückgebliebenen prägt den Alltag der Geflüchteten und bedeutet ständige Sorgen und Stress. „Wir sind dankbar für alles, was wir hier bekommen haben“, sagt eine der Kursteilnehmerinnen. „Aber solange die Lage in der Heimat so ist, wie sie ist, werden wir hier keinen ruhigen Alltag haben. Deswegen ist es auch weiterhin wichtig, auf das Schicksal unseres Landes aufmerksam zu machen.“