Gedenkfeier am 9. November : Gedenken zum Jahrestag der Reichspogromnacht

Das Mahnmal des Künstlers Christoph Willemsen-Wiegmann wurde im Jahr 2003 aufgestellt. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Um 17 Uhr beginnt am 9. November am Mahnmal an der Kemperallee in Lank-Latum die öffentliche Gedenkstunde.

In der Nacht zum 9. November 1938 wurden überall in Deutschland Juden drangsaliert, misshandelt und ermordet. Jüdische Kulturstätten wurden zerstört, jüdische Geschäfte gingen in Flammen auf. 2018 jähren sich die schrecklichen Ereignisse der später so genannten „Reichspogromnacht“ zum 81. Mal. Auch in den Stadtteilen des heutigen Meerbusch gab es Übergriffe auf jüdische Familien. Aus diesem Anlass richtet die Stadt Meerbusch am Samstag, 9. November, um 17 Uhr am Mahnmal an der Kemperallee in Lank-Latum wieder eine öffentliche Gedenkstunde aus.