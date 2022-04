Energieversorgung : Stadtwerke kontrollieren Energieverbrauch

Meerbusch Wegen des Ukraine-Krieges steigt der Gaspreis, die Versorgung ist aber gesichert. In Meerbusch läuft eine Sonderablesung, um Kunden vor bösen Überraschungen durch hohe Nachzahlungen zu bewahren.

(dsch) Trotz des Krieges in der Ukraine betont Meerbuschs Energieversorger, die Stadtwerke Meerbusch-Willich, dass die Versorgung der Bürger sichergestellt sei. Die Sicherheit ergibt sich etwa bei der Gasversrogung aus der guten Speicherkapazität sowie aus einem innereuropäischen Gasnetz, das im Fall von Knappheit genutzt wird, um Haushaltskunden vorrangig vor Ausfällen zu schützen, heißt es in einer Erklärung der Stadtwerke.

Die Preise sind jedoch gestiegen und werden, so die Schätzung der Versorger, aller Voraussicht nach weiter steigen. Entsprechend werden die Stadtwerke ihre Endkundenpreise anpassen. Der Arbeitspreis für Erdgas wird ab dem 1. Mai dieses Jahres 16,55 Cent brutto je Kilowattstunde betragen. Verbraucher sollen aber auch über die Möglichkeiten eines günstigeren Langzeittarifs informiert werden. Zugleich läuft die Umstellung vom größtenteils in den Niederlanden produzierten L- auf das ab September zum Teil aus Russland stammende H-Gas weiter – ein Stopp ist aus technischen Gründen nicht möglich. „Wir befinden uns in einem Spannungsfeld: Unsere Solidarität mit der Ukraine ist groß. Wir sind aber auch abhängig von russischen Energie-Importen. Da haben wir derzeit wenig Spielräume“, sagt Geschäftsführer Tafil Pufja.