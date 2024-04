Gastronomie in Meerbusch „Wirtshaus Baumeister“ wird „Leo‘s Pub“

Info

Kontakt „Leo‘s Pub“ an der Xantener Straße 22 in Strümp wird im Sommer neu eröffnen. Aktuell ist der neue Inhaber auf der Suche nach einem Pächter. Eigenleistungen muss der zukünftige Wirt nicht erbringen, da die Gaststätte komplett möbliert übergeben wird. Interessierte können sich per E-Mail unter loespub@outlook.com beim Investor melden.