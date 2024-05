Gastronomie in Meerbusch Schlussstrich und Neuanfang für den Betreiber von Haus Bovert

Sein Vater, der in den 1970er-Jahren als Gastarbeiter aus Griechenland nach Deutschland kam, betrieb in Krefeld fast 25 Jahre lang die Taverna Z bzw. das Café Nion Lesbos. Sein Filius arbeitete nach einem Studium zunächst als Angestellter in verschiedenen Restaurants, ehe er 2016 selbst das Haus Bovert übernahm und seine Gäste dort mit landestypischen griechischen Spezialitäten und traditioneller deutscher Küche verwöhnte. Während der Corona-Pandemie war Delidimitris mit besonderen Aktionen aufgefallen. In Krefeld stellte er beispielsweise eine Impfaktion für Obdachlose auf die Beine. Im Haus Bovert bot er ein Wohnmobil-Dinner an. Seine Gäste konnte seinerzeit corona-konform in dem rollenden Urlaubsheim essen gehen.