Service in Meerbusch : Ein neuer Garten mit einem Klick

Büderich Bequem vom Sofa aus kann der Naturliebhaber erste Schritte zu seinem Traumgarten unternehmen. Für Robert Selders und seine Kollegen ist die Vorarbeit am Laptop Hilfe bei der Umsetzung vor Ort.

Mit einem neuen Gartenkonfigurator hat Geschäftsführer Robert Selders vom gleichnamigen Gartencenter in Büderich an der Badendonker Straße 9 ein neues Angebot für seine Kunden installiert. „Gestalten Sie sich Ihren Garten bequem und einfach von zu Hause aus online. Sie erhalten danach ein dementsprechend angepasstes und unverbindliches Angebot durch unsere Gartenlandschaftsbauer.“ So lautet das Versprechen auf der Internetseite des Gartencenters. Der Kunde hat beim Start mehrere Elemente zur Auswahl, die bei seiner Gartenplanung Gewicht haben: Terrasse, Hofeinfahrt, Mauer, Treppe, Sichtschutz, Bepflanzung, Rasen, Überdachung, Ausstattung und Pool.

Automatisch und kinderleicht in der Handhabung wird der Gartenfreund durch die Unterabteilungen geführt: Hat er sich für eine neue Bepflanzung entschieden, kann er zwischen Hecken, Sträuchern, Bäumen, Formgehölzen, Dach- und Fassadenbegrünung und Pflanztrögen entscheiden. In jeder Untergruppe sind hier unzählige Beispielfotos anzusehen, die Anregung geben. „Wir wollen mit unserem Gartenkonfigurator den Kunden einen ersten Einblick geben, Anregungen liefern und zur Entscheidungsfindung beitragen“, sagt Robert Selders. Außerdem werde somit die Arbeit für ihn und seine Kollegen erleichtert.

Oft erreiche ihn ein Anruf: „ Kommen Sie doch bitte einmal vorbei!“ Das koste Zeit und führe nicht zu einem schnellen, guten Ergebnis. Klickt sich der Kunde jedoch durch das Online-Angebot, fallen ihm Dinge ein und auf und er baut sie in seien „Wunschliste“ ein. Ist die Aufzählung komplett, werden noch Angaben zur Gartengestaltung abgefragt: Wie groß ist der Garten, ist er steil oder flach, welche Stilrichtung hat er und welches Budget steht zur Verfügung? Erst wenn all diese Fragen geklärt sind, gibt der Interessent Name und Adresse an und schickt die Vorauswahl ab. „Jetzt kommen wir ins Spiel“, sagt Selders. Er habe damit schon eine Menge Informationen, auf die er aufbauen könne. Der potenzielle Kunde werde dann kontaktiert, ein Gartenbesuch vereinbart. Dabei werde geklärt, ob die ausgesuchten Gehölze zu Boden und Lage passten und mit den vorhandenen Gewächsen harmonierten. Er und seine Kollegen von Galabau könnten natürlich nicht alles selber machen. „Wir haben jedoch viele Kooperationspartner, die uns unterstützen“, sagt Selders. So komme beispielsweise ein Poolbauer zum Einsatz, wenn es um Pools oder Schwimmteiche gehe. Aber die Kernkompetenz liegt natürlich bei Selders. Durch die eigene Baumschule könne man Kunden Pflanzen zeigen und auch bei Einpflanzung durch die Landschaftsgärtner eine zweijährige Anpflanz-Gewährleistung zusichern.