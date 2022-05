Kulturaustausch : Musikschule bekommt Besuch aus Frankreich

Meerbusch 29 junge Musiker aus Meerbuschs französischer Partnerstadt Fouesnant sind seit heute in Meerbusch zu Gast. Höhepunkt des gemeinsamen Projektes wird ein Konzert am Samstag sein, dass die Schüler beider Institute gemeinsam aufführen.

(dsch) Die Pandemiejahre waren auch für die städtische Meerbuscher Musikschule nicht einfach. Viel Unterricht musste ausfallen, viele Veranstaltungen konnten nicht stattfinden – so auch der schon für September 2020 geplante Austausch mit dem Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant. Nun jedoch wird es nachgeholt: Von heute bis zum kommenden Sonntag sind Schüler und Lehrkräfte des Instituts aus dem Süden der Bretagne zu Gast am Rhein.