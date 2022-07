Meerbusch : Bis zum 18. September werden naturnahe Vorgärten gesucht

Meerbusch Bewertet werden Insektenfreundlichkeit, Naturnähe und Vielfalt. Eine abwechslungsreiche Gestaltung sorgt für Blüte zu verschiedenen Jahreszeiten.

(stz) Im vorigen Jahr haben 60 Meerbusch am Wettbewerb „Meerbuschs Vorgärten des Jahres“ teilgenommen. „Wir hoffen, dass es in diesem Jahr ähnlich spannend wird“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs, Initiator des Wettbewerbs. Für die nächste Runde können sich Gartenliebhaber mit Freude am naturnahen Grün noch bis zum 18. September bewerben. Dazu müssen sie eine E-Mail mit zwei bis drei aussagekräftigen Fotos, die Gestaltung und Charakter des Vorgartens dokumentieren, an die Adresse gartenfreude@meerbusch.de senden. Die Fotos – gern auch aus verschiedenen Blüh-Phasen des Sommers – sollten jeweils zwei bis drei Megabyte groß sein. Ein kurzer erklärender Text kann die Bewerbung abrunden. Und nicht vergessen: den vollständigen Namen und die Adresse angeben. Eine Fachjury um Grünflächenamtsleiter Michael Betsch und seine Stellvertreterin Anna Hardenberg wird die Bewerbungen sichten und nach Insektenfreundlichkeit, Naturnähe und Vielfalt bewerten; Bürgermeister Christian Bommers wird die Gewinner persönlich mit einer Urkunde auszeichnen.