Blaulicht in Meerbusch Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

In der Nacht zu Samstag, 25. November, gegen 1.25 Uhr wurde ein 62-Jähriger bei einem Unfall in Büderich von einem Auto erfasst. Ein 45-jähriger Kölner war mit seinem Auto von der Büdericher Allee kommend nach links auf die Moerser Straße abgebogen, als der Fußgänger die Fahrbahn der Moerser Straße über eine Fußgängerfurt überquerte. Der Autofahrer übersah den Fußgänger offenbar und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Meerbuscher schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt zu den Unfallursachen.