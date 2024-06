Sport in Meerbusch TSV Meerbusch gelingt Transfercoup

Der 31-jährige Pusch absolvierte für den Chemnitzer FC, Jahn Regensburg, den KFC Uerdingen und den MSV Duisburg insgesamt 185 Drittligaspiele, in denen er 24 Tore erzielte. Hinzu kommen 24 Einsätze für den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga, 29 Erstligaspiele für Admira Wacker Mödling in Österreich und 46 Partien in der Regionalliga für Regensburg und die U23 von Bayer Leverkusen. Im November 2012 gab er beim Europa League-Spiel gegen Metalist Charkiw sein Profidebüt für die Werkself. In den vergangenen drei Jahren war Pusch unangefochtene Stammkraft beim MSV Duisburg.