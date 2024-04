Fußball in Meerbusch TSV erleidet herben Rückschlag im Abstiegskampf

Eine Ecke, die Heni Ben Salah per Kopf im linken Eck versenkte, brachte den TSV früh ins Hintertreffen (14.). Zwölf Minuten später vertändelte Memlan Darwish als letzter Mann den Ball und konnte den davonziehenden Sakaki Ota im Strafraum nur noch mit einem Foul stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Luca Thissen zum 2:0. „Homberg hat unsere beiden Gastgeschenke dankend angenommen“, so Sisic. Und es kam noch dicker: Nach scharfer Hereingabe von Ryo Iwata drückte Julian Bode das Leder am ersten Pfosten über die Linie (35.). Trotz des 0:3-Rückstands nahm Sisic zur Pause keine Wechsel vor. „Die Jungs sollten zeigen, dass sie es besser können“, so der TSV-Coach. Das gelang nur bedingt. Zwar waren die Gäste nun präsenter, ernsthaft in Verlegenheit brachten sie das Homberger Tor aber nicht. Stattdessen sorgte der VfB in der 62. Minute für die Entscheidung, als Andres Gomes Dimaz am zweiten Pfosten einköpfte. „Wir dürfen jetzt zwei Tage frustriert sein, danach müssen die Köpfe aber wieder nach oben gehen“, sagte Sisic.