Sport in Meerbusch TSV nimmt drei weitere Spieler unter Vertrag

Hoffmanns wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Für die Fohlen absolvierte der Außenverteidiger 24 Spiele (1 Tor) in der B-Junioren-Bundesliga West, 31 Partien (1 Tor) in der A-Junioren-Bundesliga West sowie 60 Begegnungen (1 Tor) für Mönchengladbachs U23 in der Regionalliga West. In der Saison 2017/18 stand er unter dem damaligen Borussia-Trainer Dieter Hecking auch dreimal im Bundesliga-Kader, blieb jedoch ohne Einsatz. Im Sommer 2020 wechselte Hoffmanns von den Fohlen zum FC Wegberg-Beeck, wo er in den vergangenen vier Jahren unumstrittener Stammspieler war. Der 1,76 Meter große Defensivakteur absolvierte 87 Regionalliga- (6 Tore) und fünf Mittelrheinligaspiele (1 Tor) für die Schwarz-Roten. „Als sich bei Justin die Möglichkeit zum Wechsel ergeben hat, haben wir sofort zugeschlagen. Er ist nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein ganz feiner Mensch“, sagt Peters.