Ehrenamt : „We kick Corona“ unterstützt den „Verein engagiert“

Kaspar Gröning hilft mit beim Einkaufsservice. Foto: Verein engagiert

Die Initiative der Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich spendet 2500 Euro an den Verein aus Lank.

In der vergangenen Woche hat der „Verein engagiert“ in Lank-Latum eine tolle Hilfsaktion gestartet: Gemeinsam mit ehrenamtlichen Jugendlichen erledigt die gemeinnützige Initiative Einkäufe und Besorgungen für die Menschen, die wegen ihres Alters oder Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören und des ihr Haus zu verlassen. Jetzt hat das Projekt prominente Unterstützung bekommen: Die von den deutschen Fußball-Nationalspielern Leon Goretzka und Joshua Kimmich ins Leben gerufene Initiative „We kick Corona“ spendet 2500 Euro an den „Verein engagiert“. „Das ist eine Summe, die uns unsere Arbeit enorm erleichtert. Wir freuen uns riesig darüber“, sagt Alexander Gronwald, erster Vorsitzender des „Verein engagiert“.

Die beiden 25 Jahre alten Bayern-Profis Goretzka und Kimmich hatten am Freitag selbst den Start-Betrag von einer Million Euro gespendet. Bereits nach wenigen Tagen schlossen sich viele Fußballer und Privatpersonen an und stellten insgesamt mehr als drei Millionen Euro zur Verfügung. Geholfen werden soll mit dem Geld jenen, „die selbst zu den Helfern zählen, aber derzeit in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Dies betrifft karitative Einrichtungen, Fördervereine, aber auch soziale Projekte“, sagte Goretzka und fügte hinzu: „Wir haben die Hoffnung, dass sich uns noch so viele Menschen wie möglich anschließen, denn Corona schlagen wir nur gemeinsam.“