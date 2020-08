Fußball in Meerbusch : FC Büderich 02: Spielabbruch nach Handgemenge

Büderich Eklat beim Pokalspiel zwischen der SG Unterrath und Büderich. Nach der Tätlichkeit eines Unterrathers gegen Orkun Akbaba kam es auf dem Platz zu einem wüsten Handgemenge zwischen Zuschauern der Gastgeber sowie Spielern beider Teams. Jetzt äußert sich FCB-Trainer Hauswald zu dem Vorfall, der beim Kreissportgericht liegt.

„Eigentlich wollten wir uns nicht zu dem schwebenden Verfahren äußern. Doch da ein SGU-Offizieller die Dinge falsch dargestellt hat, bleibt uns keine andere Wahl“, sagt FCB-Trainer Denis Hauswald. In einem hitzigen Spiel sei sein Team durch Fabian Gombarek in Führung gegangen. Nach dem Wechsel seien zwei der vier Flutlichtmasten ausgefallen. Das Spiel sei zunächst trotzdem fortgesetzt worden. Erst nachdem der FCB vehement protestiert hatte, unterbrach der Schiedsrichter die Partie. Danach ging das Licht zwar wieder, doch die Büdericher hatten ihre Linie verloren, berichtet er. Unterrath glich aus und drückte auf den Siegtreffer. In der Schlussphase bekam der FCB das Spiel besser unter Kontrolle. Daraufhin sei wieder das Flutlicht ausgefallen, so Hauswald. „Es war schon seltsam, denn drumherum war alles hell. Das hat die Atmosphäre ziemlich aufgeheizt.“