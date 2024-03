Fußball in Meerbusch TSV weiter glücklos, FCB-Serie gerissen

Der TSV Meerbusch gerät immer tiefer in den Abstiegsstrudel der Oberliga Niederrhein. Trotz einer engagierten Vorstellung unterlag die stark ersatzgeschwächte Fußball-Mannschaft dem Tabellenzweiten Ratingen 04/19 mit 0:1 (0:0) und bleibt nach seiner vierten Niederlage in Folge weiter Schlusslicht. „Wir waren jetzt dreimal in Folge nahe dran. Das nutzt uns aber nichts, weil wir in unserer Lage unbedingt punkten müssen“, sagte Coach Kevin Kreuzberg.