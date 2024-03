Fußball in Meerbusch TSV verliert Kellerduell, FCB setzt Serie fort

Nach dem Wechsel blieb es ein zähes Ringen. Bei einem Foul an Oguz Ayan hätte der TSV einen Elfmeter bekommen können, der Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. Der Führungstreffer für die Hausherren in der 72. Minute fiel aus dem Nichts. Nach einer hohen Flanke rasselten TSV-Innenverteidiger Rafu Numakunai und Robert Molango mit den Köpfen zusammen – der Ball fand vom Schädel des Mülheimers dennoch den Weg ins Tor. Der TSV warf daraufhin alles nach vorne und hätte fast noch den Ausgleich erzielt. Luca Faneli scheiterte jedoch an der Latte.