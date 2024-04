Fußball in Meerbusch TSV sendet Lebenszeichen

Nach Wiederbeginn zeigte sich seine Elf präsenter. Kapitän Daniel Hoff (56.) sorgte per Seitfallzieher für die erneute Führung. In der Schlussphase musste der TSV zweimal zittern. Zunächst vereitelte Oberhoff mit einer Glanzparade den Einschlag, in der Nachspielzeit rettete bei einem Kopfball von Niklas Binn für ihn die Latte. Im direkten Gegenzug sorgte Dion Gutaj (90.+5) für den 3:1-Endstand. „Die Jungs haben viel von dem umgesetzt, was ich sehen wollte“, sagte Sisic.