Fußball in Meerbusch TSV-Nachwuchs trifft auf Dortmund und Schalke

In der Vorbereitung liegt das Hauptaugenmerk primär darauf, dass die Mannschaft schnell zusammenwächst und zu einer Einheit wird. Dem 5:1-Sieg im ersten Test gegen den VfB Waltrop folgte tags darauf eine 0:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen. „Auch im zweiten Spiel haben wir gut dagegengehalten und nur unglücklich verloren. Das wird den Jungs weiter Auftrieb geben“, so Granata. Zum Auftakt der DFB-Nachwuchsliga trifft der TSV-Nachwuchs am Sonntag, 4. August, um 11:00 Uhr in Lank auf Preußen Münster. Im zweiten Heimspiel haben die Blau-Gelben am Sonntag, 18. August, um 11:00 Uhr dann bereits den BVB zu Gast.