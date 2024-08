Fußball in Meerbusch TSV schließt Vorbereitung ungeschlagen ab

Oberliga-Rivale FC Büderich 02 kam in seinem letzten Vorbereitungsspiel zu einem 4:4 (0:3) gegen die U23 des SC Fortuna Köln. Dabei setzte der Mittelrheinligist die Gastgeber in der ersten Hälfte häufig unter Druck. Ein Eigentor von Ibrahim Kanat (14.), eine abgerutschte Flanke (25.), die ins Tor segelte, und ein Missverständnis in der FCB-Abwehr (37.) brachten die Gäste mit 3:0 in Front. Die Büdericher ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen und schlugen nach dem Wechsel mit einem Dreifachschlag zurück. Leon Lepper (54.), Younes Mouadden per Elfmeter (56.) und Hendrik Kortgödde (57.) sorgten innerhalb von vier Minuten für das 3:3. Der FCB war nun wesentlich präsenter in den Zweikämpfen und ruhiger im Spielaufbau – das zahlte sich aus. Lepper drehte den Spieß in der 72. Minute komplett um. Zum Sieg reichte es dennoch nicht, weil die Kölner noch einmal mit einem „Billard-Tor“ zurückschlugen (81.). „Wir haben vier kuriose Gegentore in einem Spiel bekommen, die man so normalerweise im Laufe einer ganzen Saison kassiert“, sagte FCB-Coach Sebastian Siebenbach. Seine Mannschaft habe nach dem Rückstand großartige Moral bewiesen und hätte den Sieg nach der starken zweiten Hälfte auch verdient gehabt.