Teilnehmer gesucht Stadtsportverband bildet Schiedsrichterinnen aus

In Zusammenarbeit mit dem Fußballkreis Kempen-Krefeld bietet der Stadt-Sport-Verband unter der Leitung von Schiedsrichter-Obmann Andreas Kotira nun allen Interessentinnen die Möglichkeit, Schiedsrichterin zu werden. Die Ausbildung zur Unparteiischen ist kostenlos und wird an sechs Terminen im Juni stattfinden. Zweimal müssen die Teilnehmerinnen vor Ort zu Präsenzveranstaltungen erscheinen, vier weitere Termine werden als Onlineseminar angeboten. Hinzu kommt die Abschlussprüfung. Die Schulungen werden in den Räumen der Meerbuscher Fußballvereine stattfinden. „Die genaue Festlegung erfolgt nach den Meldungen“, sagt Peters. Zum Zeitpunkt der Prüfung müssen die Interessentinnen mindestens 13 Jahre alt sein, ansonsten gibt es keine Ausschlusskriterien. „Jedes Mädchen und jede Frau, die sich für Fußball interessiert, ist bei den Lehrgängen willkommen. Es gibt keine vorab notwendigen Qualifikationen“, erklärt Peters. Nach der bestandenen Prüfung müssten die Schiedsrichterinnen Mitglied in einem Club des Fußballverband Niederrheins werden, der Eintritt in einen Verein könne auch noch im Anschluss erfolgen. Die Schiedsrichter-Ausstattung (Trikot, Hose, Stutzen) werde in der Regel vom Verein gestellt.