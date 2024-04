Fußball in Meerbusch SSV Strümp verlängert mit Trainer Hein

Aktuell beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer zwar sechs Zähler, in der aktuell guten Verfassung ist den Strümpern aber zuzutrauen, dass sie den TIV Nettetal noch einholen werden. Weitere Hoffnung schöpft der SSV aus dem Rückzug des SV Straelen aus der Oberliga Niederrhein. Der Grenzlandclub hatte sein Team im Winter aus finanziellen Gründen abgemeldet und strebt im Sommer einen Neustart in der Kreisliga A an. Dies wiederum könnte eine Kettenration zur Folge haben, von der der SSV profitieren könnte. „Sollte es einen zusätzlichen Aufsteiger in die Bezirksliga geben, würde dies den Zweiten der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld betreffen. Aktuell stehen die Chancen dafür ganz gut. Eine endgültige Entscheidung darüber fällt aber erst am Saisonende“, sagt Staffelleiter Hubert Hinrichs. Ein Doppel-Aufstieg würde bedeuten, dass der 14. Rang, den der SSV derzeit einnimmt, zum Klassenerhalt reicht. „Dieses Szenario würde uns natürlich zugekommen, darauf verlassen werden wir uns aber nicht. Daher peilen wir in den letzten sieben Spielen an, noch den 13. Platz zu erobern“, sagt Hein.