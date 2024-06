Sport in Meerbusch OSV stellt sich für neue Saison breiter auf

Ein weiterer neuer Angreifer ist Eriyon Syla. Dem 20-Jährigen gelangen in der Vorsaison in 13 Spielen fünf Tore für A-Kreisligist 1. FC Viersen. Zudem holte der OSV Innenverteidiger Luis Heich (22, SG Rommerskirchen-Gilbach), Mittelfeldspieler Jonas Kunft (22, VfL Willich) und die Talente Bilal Winkelmann (19) sowie Jan-Luca Titz (18), die beide in der zurückliegenden Saison für die U18 des TSV Meerbusch aufliefen. Chefcoach bleibt Ingmar Putz, der bereits in seine fünfte Saison beim OSV geht. Als Assistenztrainer in den Stab rückt Jonas Herzog auf, der bislang Co-Trainer der zweiten Mannschaft war.