Sport in Meerbusch Oberligisten starten die Mission Klassenerhalt

Zum Auftakt wartet auf die Blau-Gelben die wohl schwierigste Aufgabe, denn am Sonntag um 15 Uhr gastiert Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg auf dem Lanker Sportplatz. „Unter normalen Umständen würde ich von einem Bonusspiel sprechen. Doch das können wir uns in unserer Lage nicht erlauben. Es sind nur noch 16 Partien – und wir müssen schleunigst anfangen, zu punkten“, betont Trainer Kevin Kreuzberg. In der Vorbereitung legte er mit seinem Team den Fokus auf die Physis und das Pressing. „Körperlich sind wir auf einem sehr guten Level. Im anderen Bereich haben wir Fortschritte gemacht und viele Abläufe gefestigt. Allerdings sind wir noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten“, sagt Kreuzberg. Die drei Winter-Zugänge haben sich nicht auf Anhieb als erhoffte Verstärkungen herausgestellt. Der aus England gekommene Blesk Ekpenyong erhielt kein Visum und ist schon wieder nach England zurückgekehrt. Moise Gae, der von Bezirksligist SVG Weißenberg kam, zeigt vielversprechende Ansätze, braucht aber noch Zeit, um sich an das Oberliga-Niveau zu gewöhnen. Torwart Alexander Geraedts, der vom SV Straelen zum TSV wechselte, liefert sich aktuell noch einen Zweikampf mit der bisherigen Nummer eins Marvin Oberhoff. „Wir werden kurzfristig entscheiden, wer am Sonntag unseren Kasten hüten wird“, so Kreuzberg.