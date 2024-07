Fußball in Meerbusch FCB erleidet erste Niederlage in der Vorbereitung

Oberliga-Rivale TSV Meerbusch landete in seinem vierten Testspiel den vierten Sieg. Bei Landesligist GSV Moers behielt er souverän mit 5:2 (2:1) die Oberhand. Die Blau-Gelben waren von Beginn an aktiver und schalteten nach Ballgewinnen immer wieder schnell um. Probespieler Cameron Blaise sorgte nach zwei solcher Vorstöße für das 1:0 (32.) und das 2:1 (45.), beide Male glichen die Gastgeber jedoch postwendend aus (43./57.). Die Meerbuscher rissen in der Folge das Spiel aber wieder an sich und sorgten durch Dion Gutaj (60.), Micah Cain (75.) und Bojan Potnar (85.) letztlich für einen ungefährdeten Sieg. „Wir haben einige Chancen ungenutzt gelassen, zudem defensiv deutlich mehr zugelassen als in den vorherigen Testspielen. Doch aus diesen Fehlern werden wir lernen“, sagte Co-Trainer Moritz Körner, der den im Urlaub weilenden Cheftrainer Samir Sisic vertrat. Am Mittwochabend um 20 Uhr ist der TSV beim SV Scherpenberg zu Gast.