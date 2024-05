Fußball in Meerbusch FCB-Kapitän tritt bei Kleinfeld-EM für Deutschland an

Seine Gelbsperre nutzt Weggen, um mit der deutschen Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Moldawien teilzunehmen. „Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich bis vor ein paar Wochen noch nie davon gehört. Aber jetzt freue ich mich riesig, dabei zu sein“, sagt Weggen. Auf sich aufmerksam gemacht hatte er bei der Baller League – ein Fußballprojekt, das Mats Hummels und Lukas Podolski initiiert hatten. Insgesamt zwölf Mannschaften traten jeden Montag in Köln auf einem Kleinfeld gegeneinander an. Die Teams wurden von Promis aus Fußball und Unterhaltung gemanagt und zusammengestellt. Weggen trat für Calcio Berlin an und erzielte in neun Partien 13 Treffer. „Ich habe einen guten Schuss und bin recht zweikampfstark, daher kommt mir das Spiel auf Kleinfeld entgegen“, meint der Büdericher. „Nach meinen guten Leistungen bei der Baller League hat sich der Bundestrainer der Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft gemeldet und mich Anfang März zu drei Testspielen in Polen eingeladen“, berichtet Weggen.