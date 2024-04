Sport in Meerbusch FCB erlangt Goldstatus im DFB-Punktespiel

Die Oberliga-Mannschaft des FC Büderich 02 holte aus den vergangenen neun Meisterschaftsspielen satte 24 Zähler. Doch nicht nur sie sammelte zuletzt fleißig Punkte, sondern auch der gesamte Club beim so genannten „DFB-Punktespiel“. Im August des vergangenen Jahres hatte der Deutsche Fußball-Bund diese bundesweite Aktion gemeinsam mit den 21 Landesverbänden im Hinblick auf die bevorstehende Europameisterschaft ins Leben gerufen, um die mehr als 24.000 Amateurclubs in Deutschland mit hilfreichen Angeboten in der Vereinsentwicklung zu unterstützen.