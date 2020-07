Sport in Meerbusch : FC Büderich stellt sich breiter auf

Meerbusch Nachdem der Fußball-Bezirksligist in der vergangenen Saison den Aufstieg nur knapp verpasst hat, wurden nun drei neue Torhüter und darüber hinaus fünf neue Feldspieler verpflichtet.

In der zurückliegenden Saison schrammte der FC Büderich 02 nur knapp am Aufstieg in die Landesliga vorbei. Vor allem in der Rückrunde machten der Mannschaft verletzungsbedingt einige Ausfälle zu schaffen, so dass es am Ende nur zu Rang vier reichte. „Das Fehlen mehrere Stammkräfte über einen längeren Zeitraum hinweg ist uns ein wenig zum Verhängnis geworden“, sagt Trainer Denis Hauswald rückblickend.