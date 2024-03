Fußball TSV steht im Kellerduell unter Druck

Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der FCB im VfB Hilden ein echtes Schwergewicht der Liga. In den beiden vergangenen Jahren wurden die Gäste jeweils Vizemeister, derzeit gehören sie als Fünfter der Spitzengruppe an. „Die Hildener haben gerade in der Offensive drei herausragende Spieler, die wir in Schach halten müssen, damit ihre Stärken nicht zum Tragen kommen“, sagt Siebenbach. Von der grundsätzlichen Spielweise wird der FCB-Coach aber nicht abrücken. „Wir waren in den zurückliegenden Partien sehr erfolgreich damit, daher werden wir nicht allzu viel verändern“, sagt Siebenbach, der sich trotz der Offensivpower des VfB etwas ausrechnet: „Wir haben durch die positiven Ergebnisse so viel Selbstvertrauen getankt, dass wir nun fest daran glauben, gegen jeden Gegner punkten zu können.“