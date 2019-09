Klimaschutzkonzept : Stadt will noch mehr fürs Klima tun

Die Meerbuscher Stadtverwaltung stellte im Haupt- und Finanzausschuss Projekte des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes vor. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Radverkehr.

Die Verwaltung hat 740.600 Euro für konkrete Maßnahmen des lokalen Klimaschutzes im kommenden Jahr veranschlagt. Dabei sollen erfolgreiche Projekte fortgeführt und durch neue ergänzt werden. Besonders beim Thema Radverkehr sieht sich die Verwaltung gut aufgestellt. Aktionen wie die Meerbuscher Radnacht, das Stadtradeln und der Niederrheinische Radwandertag kämen bei der Bevölkerung gut an, hieß es. Außerdem stehen neue Radwege oder deren Sanierung auf dem laufenden Programm. Auch das Thema diebstahlsichere Fahrradständer solle umgesetzt werden. Es ist geplant, für 100.000 Euro moderne Abstellanlagen in den Ortszentren zu installieren, an denen die Bürger ihre Räder mit einer Kette sichern können. Auch die Fahrradständer an den Schulen bekommen ein neues Outfit (insgesamt 200.000 Euro). Zusätzlich erneuert die Rheinbahn an allen Stadtbahnhaltestellen ihre Unterstände und ergänzt sie durch abschließbare Fahrradgaragen.