Fünfjähriger Meerbuscher leidet an seltener Epilepsie „Man weiß nie, wann der nächste Krampfanfall kommt“

Die Nacht des 19. April hat das Leben von Oskar Erasmi und seiner Familie tiefgreifend verändert. Nach einem fieberhaften Infekt treten bei dem Fünfjährigen plötzlich Krampfanfälle auf, die später als Symptome einer sehr seltenen Hirnerkrankung diagnostiziert werden. Seitdem leidet Oskar an schweren epileptischen Anfällen, ist antriebslos und spricht nur noch undeutlich. Selbst in der Wohnung der Familie in Lank-Latum kann er sich kaum noch orientieren, denn die Krankheit hat bereits Hirnschäden verursacht.