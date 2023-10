Natur in Meerbusch Ausflug zum Hasenpfötchen

Auch sie selber gehe gerne im Herbst in die Pilze. In Meerbuscher Wäldern gäbe es verschiedene Arten von Bovisten, den Parasolpilz oder auch die Krause Glucke. „Pilze zu Wildgerichten sind ausgesprochen lecker“, findet sie. Sammeln darf übrigens jeder. Nur muss man die Handstraußregelung beachten, die besagt, dass jeder nur soviel Pilze pflücken darf, wie er auch essen kann, also 500 bis 1000 Gramm. Wenn man diese nicht sofort essen will, kann man sie trocknen oder einfrieren. Dass es direkt in unserer Nachbarschaft so viele verschiedene Pilze gibt, überrascht nicht nur Helena und Mathilda, die mit ihrer Mutter an der Pilztour teilnehmen. Begeistert sammelt Helena in ihrer Trinkflasche verschiedene Exemplare ein. Wie den Trichterling, das Hasenpfötchen, den kahlen Krempling, die Schmetterlingstramete, den genatterten Parasol oder die blasse Koralle. „Die meisten Pilze leben nur eine Saison“, erklärt Jansen. Allerdings gäbe es eine Sorte, die mehrjährig sei, nämlich die Baumpilze, die oft an abgestorbenen Baumstämmen zu entdecken seien. Offiziell heißen sie Zunderschwamm, weil man sie früher angezündet und dann verpackt als Zunder mitgenommen hat. An einem Exemplar kann die Gruppe den Kreislauf der Natur beobachten: Tausendfüßler und Schnecken sind gerade dabei, sich an dem Geflecht gütlich zu tun.