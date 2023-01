Gesellschaft in Meerbusch Die Stadt lädt im März zum Frühlingsempfang

„Unser Frühlingsempfang soll in lockerer Atmosphäre Aufbruchstimmung und Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln. Ich freue mich drauf“, sagt Bürgermeister Christian Bommers. Die Stadt Meerbusch verfüge über ein hohes Maß an Solidarität, Engagement und Hilfsbereitschaft. Dies habe sich auch und vor allem beim Zusammenhalt während der jüngsten globalen Krisen gezeigt, sowohl während der Hochphase der Pandemie als auch in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen Aufgaben, etwa den gestiegenen Energiekosten und der notwendigen Unterstützung für geflüchtete Menschen. „Dieses bunte Meerbuscher Netzwerk braucht Würdigung, aber auch lebendigen Austausch“, so der Bürgermeister. Ein Treffen aller Beteiligten im Frühjahr sei dafür ideal.