Frühjahrsempfang auf dem Areal Böhler „Wir werden hier noch einiges bewegen können“

Auf der Gästeliste des Frühjahrsempfangs standen 250 Namen, wichtige Vertreter aus Meerbuschs Politik und Gesellschaft, aus Bildung, Kirche, Sport und Kultur. Darunter auch: Christoph Kahl, Gründer des international tätigen Immobilienunternehmens Jamestown International, des neuen Eigentümers von Areal Böhler, und Sebastian Kahl, vonseiten des neuen Eigentümers zukünftig hauptverantwortlich, sowie Standortleiter Patrick Gellenbeck. Dass diese der Einladung der Stadt zum Empfang gefolgt sind, wertet Meerbusch als positives Zeichen für die künftige Zusammenarbeit. „Das Areal Böhler gehört zu Meerbusch wie der Rhein und die Menschen, die gut und gerne in unserer Stadt leben“, so Bürgermeister Christian Bommers in seiner Ansprache. Die Firma Jamestown hat das Areal Böhler unlängst von der Voestalpine AG gekauft und will dort unter anderem den Event-Bereich weiterentwickeln.