An Fronleichnam : Fronleichnams-Prozessionen in Büderich und in Lank

(RP) Wenn am Donnerstag in dieser Woche Fronleichnam gefeiert wird, ziehen auch zwei Prozessionen durch Meerbusch: eine durch Büderich, die andere durch Lank.

In der Kirchengemeinde St. Mauritius/Heilig Geist in Büderich wird sie in diesem Jahr etwas anders als sonst begangen: Erstmals gibt es eine Frühprozession, die um 6.30 Uhr in der Mauritiuskirche mit verschiedenen liturgischen Impulsen (Singen, Gebet, Tanz) sowie einem gemeinsamen Frühstück startet und dann mit kleineren Zwischenstationen zur Grünstraße geht.

Dort gibt es ab 9.30 Uhr ein kleines Frühstück für alle, unabhängig davon, ob sie erst dort starten oder bereits bei der frühen Prozession mitgegangen sind. Die traditionelle Messe an der Grünstraße findet um 10.15 Uhr statt. Anschließend geht die Prozession, die ganz im Zeichen des Themas „Aufbruch“ steht, über Grünstraße, Marienburger Straße, Am Junkerstrauch, Römerstraße, Laacher Weg hin zur Heilig Geist Kirche.

Noch eine Premiere: Zum ersten Mal bietet die Kirchengemeinde einen Shuttle-Service an für alle, die nicht wissen, wie sie ihr Fahrrad/Auto von einem Ort zum anderen transportieren sollen: Um 9.30 Uhr stehen in Heilig Geist Großraumtaxen bereit, die die Besucher zur Grünstraße bringen, so dass das Fahrzeug/Fahrrad bereits am Endpunkt der Prozession geparkt werden kann. Das Angebot erfordert keine vorherige Anmeldung und kann spontan genutzt werden.