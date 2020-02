Neueröffnung in Meerbusch-Büderich : Ein Beautysalon mit Deko-Abteilung

Neueröffnung in Meerbusch-Büderich

Albina Khokonova in ihrem Salon „Timeless Beauty“, in dem sie auch Einrichtungsartikel verkauft. Foto: Daniel Schrader

Im Salon „Timeless Beauty“ bietet Albina Khokonova mit ihren Kollegen Haarstyling, Kosmetik und verkauft Wohnaccessoires.

27 Jahre ist Albina Khokonova alt und wagt sich bereits zum zweiten Mal als Unternehmerin. Nachdem sie im Alter von 23 Jahren ihren Meister als Friseurin gemacht hatte, war sie Mitinhaberin des Büdericher Salons „Coco Hair & Friends“, aus dem sie sich jedoch nach der Geburt ihres Kindes wieder zurückzog. Aber schnell begann sie, ihren alten Job zu vermissen. „Ich konnte einfach nicht ohne mein Handwerk“, erzählt sie. So folgt jetzt an der Oststraße 35 ihr zweiter Salon: Unter dem Titel „Timeless Beauty“ will sie zusammen mit ihren Geschäftspartnern Lilija Schuller und Danjel Savic Haarstyling und Kosmetik bieten.