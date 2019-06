Andreas Mies und Kevin Krawietz in Meerbusch bekannt : Basis für Tennis-Erfolg liegt in Meerbusch

Kevin Krawietz (l) und Andreas Mies in Paris nach dem Gewinn der French Open im Doppel . Foto: dpa/Pavel Golovkin

Die Gewinner im Doppel der French Open in Paris sind in Meerbusch bekannt: Andreas Mies und Kevin Krawietz haben ihr erstes Doppel in Büderich gespielt.

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben Geschichte geschrieben. Als erstes rein deutsches Tennis-Doppel seit 82 Jahren gewannen sie mit den French Open in Paris ein Grand Slam-Doppelturnier. „Unser Traum ist in Erfüllung gegangen“, sagte Mies.

Und ein bisschen an der Erfüllung des Traums hat auch Meerbusch mitgewirkt, denn es war der 14. August 2017 beim Tennis-Turnier in Büderich, als Krawietz/Mies erstmals gemeinsam um Weltranglistenpunkte spielten. Das klappte direkt so gut, dass sie sich im Finale den Doppel-Titel holten.

Andreas Mies und Kevin Krawietz nach dem Sieg in Büderich. Foto: RP/Stephan Frings/ATP Turnier

Dass aus der Zufallskombination ein Weltklasse-Doppel werden kann, bewies eine Niederlage. In Wimbledon 2018 spielten Mies/Krawietz im Achtelfinale gegen die US-Amerikaner Mike Bryan und Jack Sock. Bryan war die Nummer eins der Doppelweltrangliste, Sock die Nummer zehn. Und dennoch hatten Krawietz/Mies in dem Fünf-Satz-Krimi zwei Matchbälle. „Die Szenen hat man hundertmal im Kopf durchgespielt. Immer mit der Frage: Was hätte man besser machen können“, so Krawietz. „Im Nachhinein weiß man aber, dass es geht, dass man mit den besten mithalten kann.“ Das hat das Turnier in Paris bewiesen.