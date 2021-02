Winter in Meerbusch : Feuerwehr übt im Latumer See

Rettungskräfte versuchen, die eingebrochene Person zu retten. Foto: Feuerwehr Meerbusch

Lank-Latum Am Wochenende haben zwölf Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meerbusch im Latumer See eine Eisrettung geübt. Das Szenario: Eine Person ist im gefrorenen See eingebrochen und kann sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab Dienstag setzt Tauwetter ein. Das Eis auf den Seen sieht vielleicht noch stabil aus, wird aber immer dünner. Deshalb warnt die Feuerwehr nochmals ausdrücklich vor dem Betreten der Eisflächen. Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, hat die Feuerwehr Meerbusch am Samstagmorgen auf dem Latumer See die sogenannte Eisrettung trainiert. Ausgerüstet mit Schwimmwesten, Leitern, Tragen, Schlauchbooten und Seilen probten zwölf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Meerbusch zum ersten Mal seit dem Jahr 2012 wieder den Ernstfall. Ziel der Übung war es, die verschiedenen Rettungsmöglichkeiten praktisch umzusetzen und Erfahrungen für reale Einsätze zu sammeln. Bei einer Übung näherten sich die Retter der eingebrochenen Person mit einem Schlauchboot. Bei einer anderen Übung bewegten sie sich die Helfer an Seilen gesichert auf einer Trage zur Einbruchstelle.

(ena)