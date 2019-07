Halbjahres-Bilanz Freiwillige Feuerwehr Meerbusch : Mehr als 300 Einsätze für die Feuerwehr in 2019

(RP) Zu 316 Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Meerbusch in der ersten Jahreshälfte gerufen. Dabei wurden 58 Brände gelöscht und 170 Mal technische Hilfe geleistet. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum mehr als 400 Einsätze als Folge des Sturms Frederike.

Auch in 2019 gab es einige Großeinsätze. Mitte März ging eine Schreinerei in Bösinghoven in Flammen auf. Über Stunden verhinderten bis zu 80 Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude. Ende April brannte in Lank eine Doppelgarage, auf der ein Taubenschlag aufgesattelt war. Durch den Rauch kamen mehr als 100 Zuchttauben ums Leben; etwa 80 wurden gerettet. Besondere Brisanz hatte ein Einsatz Anfang Juni am Daddersweg in Büderich. Dort war eine Terrassenüberdachung in Brand geraten. Durch ein geplatztes Fenster breitete sich giftiger Rauch im Gebäude aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer in wenigen Minuten löschen. Der letzte Großeinsatz, der sich über mehr als 18 Stunden zog, war vor wenigen Wochen in Nierst. Auf einem Feld brannten rund 400 Strohballen. Die Feuerwehrleute mussten die Umgebung vor Funken schützen. Da ein Löschen der dicht gepressten Strohballen kaum möglich war und das Löschwasser den Boden stark geschädigt hätte, ließen sie die Strohmiete kontrolliert abbrennen.