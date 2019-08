Ausstellung in der Teloy-Mühle in Lank : Freie Künstler Meerbusch stellen aus

Ausstellung in der Teloy-Mühle in Lank

Sie zeigen ihre Werke: Am morgigen Sonntag ist in der Teloy-Mühle in Lank die Vernissage der Jahresausstellung des Vereins „Freie Künstler Meerbusch“. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Am Sonntag wird die Ausstellung mit Arbeiten von 15 Künstlern eröffnet. Sie zeigen in der Teloy-Mühle einen Querschnitt ihrer Werke mit Malerei, Collagen und Objekte. Zur Vernissage gibt es zudem eine Buchvorstellung.

Die Teloy-Mühle in Lank-Latum ist mit ansprechender Kunst gefüllt. 15 Künstler des Vereins „Freie Künstler Meerbusch“ mit unterschiedlichen Ansätzen zeigen hier einen Querschnitt ihrer teils innovativen, teils klassisch erarbeiteten Bilder und Objekte. Am morgigen Sonntag wird die Ausstellung eröffnet.

So verbirgt sich hinter der „Überbrücken“ betitelten Malerei von Mathilde C. Jaeger das Spannungsverhältnis von Gegenständlichkeit und Abstraktion, widmet sich Uta Maaß-Schröder südlichen Landschaften und zeigt Lilo Jusczyk anhand von meist surrealen Collagen, was sie an dem „Geheimnis hinter dem Gesicht“ fasziniert. Christa Schöppel gelingt es, mit wenigen charakteristischen Strichen wesentliche Formen zu umreißen, Thomas Fugmanns Farben und Formen auf Papier sowie seine Keramiken sind wahre Hingucker, während Gisa Rosa die Struktur des Zusammenspiels in der Natur in leuchtenden Farben darstellt.