Kultur in Meerbusch Freie Künstler laden zur Jahresausstellung in die Teloy-Mühle

In Kaarst lebend, zählt auch Lilo Jusczyk zu den Freien Künstlern Meerbusch. Die Themen der Arbeiten sind oft der Mythologie verhaftet. Der Mensch steht fast immer im Mittelpunkt. In unterschiedlichen Collagen dargestelltes abstrahiertes Geschehen geben die Bilder der in vielfachen Gruppierungen engagierten Künstlerin den Betrachtern viel zu entdecken. Das gelingt auch Ines Neuburg. Zu ihrer Arbeit mit dem Titel „Die Erde heilen“ sagt sie: „Die Balance ist das wichtigste Gestaltungselement in einer Bildkomposition. Durch die innere Balance zwischen Farben und Formen im Bild wird die befriedende Kraft der Kunst freigesetzt.“ Birte Wienands dagegen lässt sich auf ihren Reisen durch die Welt inspirieren: „Dabei bilden Atmosphäre, Lichtstimmung, fremde Kulturen, Architektur und Menschen eine breite Vielfalt.“ Sie zeigt auch Arbeiten zum Thema Umwelt und weist auf „die heutige Mastkuh“ hin, während Susana Völker beweist, dass „Wandobjekte in geometrische Formen, Linien, Farben, Kurven und Konturen perfekt die Balance zeigen können.“