Einbürgerung in Meerbusch : Russische Staatsbürgerin überweist vierstelligen Betrag an Betrüger

Meerbusch Eine russische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Meerbusch wollte sich einbürgern lassen und ist dabei Opfer eines Betrugs geworden. Sie überwies eine vierstellige Summe.

Der Rhein-Kreis Neuss und die Polizei warnen nun gemeinsam vor dieser Betrugsmasche. Kreisdezernent Martin Stiller erklärt, dass der private Anbieter der Meerbuscherin die Zahlungsaufforderung und den Termin mit den Kontaktdaten der Einbürgerungsstelle des Rhein-Kreises Neuss mitteilte. „Hierbei handelt es sich um einen Betrugsversuch. Ausländer und Geflüchtete werden schnell zu Opfer von Betrügern, weil sie mit den Abläufen in Deutschland häufig nicht vertraut sind“, sagt der Jurist. Er betont: „Wer sich einbürgern lassen will, kann den Antrag nur bei einem persönlichen Termin bei uns in der Kreisverwaltung stellen.“

Der Rhein-Kreis Neuss ist für Ausländer und Geflüchtete, die in den Städten Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch sowie der Gemeinde Rommerskirchen wohnen, zuständig. Wer in Neuss oder Dormagen wohnt, wendet sich an die Stadt Neuss beziehungsweise an die Stadt Dormagen. Interessierte finden alle wichtigen Informationen rund um die Einbürgerung online auf der Webseite des Kreises: rhein-kreis-neuss.de/einbuergerung