Genuss in Meerbusch : Ein Stück Frankreich mitten in Büderich

Lucille Barré verkauft ihre französischen Leckereien an jedem Donnerstag auf dem Wochenmarkt in Büderich auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Foto: Regina Goldlücke

Französische Köstlichkeiten wie Eclairs, Quiches und Madeleines gibt es ab sofort auf dem Büdericher Wochenmarkt. Die feine Patisserie von Lucille und Guillaume Barré kennen viele Kunden noch aus Osterath.

„Bonjour, Madame!“, begrüßt Lucille Barré eine Kundin auf dem Büdericher Wochenmarkt. Sie weiß, die Dame parliert gerne auf Französisch, wenn sie Eclairs und Baguette einkauft. „Da ist sie nicht die Einzige“, erklärt die junge Händlerin und lacht. „So wie ihr geht es auch anderen Menschen, die sich in die französische Lebensart verliebt haben.“ Und die jetzt in Meerbusch endlich wieder eine Anlaufstelle für die Backwaren aus der Patisserie von Guillaume Barré haben.

Ab 2015 waren sie zwei Jahre lang in Osterath zu haben. Bis es in den Räumlichkeiten hinter der Wohnung des Ehepaars zu eng wurde und die Backstube nach Neuss abwanderte. Eigentlich ein gutes Zeichen. Doch wer die Spezialitäten kaufen wollte, musste fortan ins Café Barré nach Flingern fahren. Das besteht auch weiterhin. Aber den Wunsch der Kunden nach einer Meerbuscher Adresse konnten die Barrés nicht länger überhören.

An jedem Donnerstag bietet Lucille ab sofort als neue Marktfrau das gesamte Sortiment von süß bis pikant in Büderich an: Törtchen, Hefegebäck, Madeleines, Eclairs, Brot und Quiche. „Alles wird während der Nacht von meinem Mann aus französischen Zutaten frisch gebacken“, sagt sie. „Wir dachten, der Stand sei eine gute Möglichkeit, unsere früheren Meerbuscher Kunden wieder glücklich zu machen.“

Freitags schlägt Lucille Barré ihren Stand auf dem Wochenmarkt in Kaiserswerth auf. Dazu kümmert sie sich um das Café in Flingern und um die große Familie mit vier Kindern zwischen 17 und drei Jahren. Seine gemeinsame Liebe zu Deutschland lockte das Ehepaar 2015 an den Rhein. Lucille kommt ursprünglich Paris, Guillaume aus La Rochelle an der Atlantik-Küste. „Nirgendwo sonst wollten wir unsere Patisserie-Idee verwirklichen und unsere zwei Leidenschaften miteinander verbinden“, erzählt Lucille.