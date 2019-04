Neuer Vorsitzender des Heimatkreises : Sein Herz schlägt für Latum

Wenn jemand für Heimat in Meerbusch steht, dann er: Franz Jürgens – hier am Brunnen in Latum – ist neuer Vorsitzender des Heimatkreis. Mit dem Porträt endet unsere Heimat-Serie. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Franz Jürgens ist der neue Vorsitzende des Heimatkreises Lank. Sein Ziel für den Verein: Er will den Heimatgedanken auf junge Menschen ausrichten und den Kreis generell verjüngen.

Franz Jürgens steht für diesen Meerbuscher Stadtteil und bringt seine Begeisterung für die Heimat auch in den hohen Norden. „Seit 1978 machen wir auf Juist Urlaub. An unserer Ferienwohnungstür hängt ein Schild, auf dem steht ‚Ständige Vertretung der Gemeinde Latum auf Juist“, erzählt er lachend. An dieser jährlichen Urlaubstradition wird sich auch in seiner neuen Position als Vorsitzender des Heimatkreises Lank nichts ändern.