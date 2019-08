Vor der neuen Saison : „Ich stehe jetzt deutlich mehr im Fokus“

Der Trainer des A-Kreisligisten OSV Meerbusch spricht über die Ziele für die neue Fußball-Saison.

Herr Kollegger, nach 15 Jahren beim OSV gehen Sie zum ersten Mal als Chefcoach der ersten Mannschaft in die neue Saison. Wie gehen Sie diese Aufgabe an?

Kollegger Ich freue mich sehr über die Aufgabe und möchte ich mich beim Vorstand für das Vertrauen bedanken. In meiner Funktion als Coach der „Zweiten“ war ich in der Vergangenheit an der Seitenlinie manchmal etwas zu aufbrausend, aber ich habe mich in dieser Hinsicht zum Positiven geändert, bin deutlich ruhiger geworden. Das muss auch so sein, denn als Trainer der ersten Mannschaft hat man eine Vorbildfunktion, dem bin ich mir bewusst. Vorher habe ich als Coach der Reserve eher im Hintergrund gearbeitet. Jetzt stehe ich mehr im Fokus. Das habe ich in der Vorbereitung gespürt, als ich mich nach verlorenen Testspielen manch kritischen Fragen stellen musste.